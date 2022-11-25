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​Türkiye Girişimci Buluşması | Başkan Erdoğan'dan video mesaj

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Giriş: 25.11.2022 11:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne video mesaj gönderdi.  Başkan Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.
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