​Türkiye Girişimci Buluşması | Başkan Erdoğan'dan video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

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