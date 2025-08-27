27 Ağustos 2025, Çarşamba

Türkiye Çelik Kubbe'sini örüyor: Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok

Türkiye Çelik Kubbe'sini örüyor: “Dünyada bu sisteme sahip başka bir ülke yok”

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 27.08.2025 18:12
Güncelleme:27.08.2025 18:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çelik Kubbe bileşenleri teslimatı töreni ile yeni tesisler açılış ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'ne katıldı. Aselsan bugün için "Büyük gün bugün" diye sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Çelik Kubbe ile ilgili bir açıklama gelmesi bekleniyor. Çelik Kubbe nasıl bir sistem ve Türkiye savunmasına neler katacak? A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
