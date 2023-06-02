Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek!

Türkiye Yüzyılı'nın kapısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılıyor. Yeni dönem milletvekillerinin yeminleriyle başlayacak. Oturuma en yaşlı üye sıfatıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli başkanlık edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni ise; yarın gerçekleştirilecek. Yemin töreninin ardından akşam saatlerinde Başkn Erdoğan'ın yeni kabinenin üyelerini açıklaması bekleniyor. Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığını geçici olarak Devlet Bahçeli'ye devretti.