Türkiye beyaza büründü! Kar yağışı etkisini artırıyor | A Haber ekibi sahada

Türkiye’nin dört bir yanında kış koşulları etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da yollar yeniden karla kaplandı. A Haber muhabiri Yusuf Gül, bölgedeki son durumu Uludağ’dan aktardı. Kayseri’de de kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Yağmur Aksu Kayseri’den bildirdi. Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptığı Erzurum’da beklenen yağış başladı. Karın etkisini artırdığı kentte görüş mesafesi düşerken, günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Erzurum’daki son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan yerinden aktardı. İstanbul’da ise dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı, aralıklarla yerini yağmura bırakıyor. Hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İstanbul’daki son gelişmeleri A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan canlı yayında izleyicilere aktardı.

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