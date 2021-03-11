12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar" A Haber canlı yayınında sözde haritaya sert tepki |Video

"Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar" A Haber canlı yayınında sözde haritaya sert tepki |Video

A Haber
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2021 23:45
Güncelleme:12.03.2021 00:04
Erbil'in pul hamlesi ne anlama geliyor? Papa'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimini ziyareti sırasında gösterilen hatıra pulundaki skandal haritayla ne amaçlandı? A Haber canlı yayınında Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Bu pul olayını şiddetle kınıyorum. Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar! Biz de o zaman açarız Musul, Kerkürk defterini..." ifadeleriyle yaşanan skandala tepki gösterdi.

Papa'nın Irak ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerini ziyaret etmişti.

Bu ziyaret kapsamında Papa'ya hatıra pulu olarak gösterilen fotoğraf karesindeki sözde haritada aralarında Türkiye'nin illerinin de bulunması tepki çekmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığının tepkisi üzerine Erbil yönetimi pulun resmi olarak onaylanmadığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın sert tepki gösterdi.

Caşın, "Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar" dedi.

Caşın, bölgedeki din adamlarının arkasına saklanıp siyaset yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. Caşın, "Biz Kürtlerle 600 sene yaşadık, bizim bir sorunumuz yok. Saddam rejimi burada katliam yaparken biz burada Peşmergelere baktık. Rahmetli (Süleymann) Demirel'e soruyor, İsrailler 'Nasıl oldu da Osmanlı 16 bin askerle bu kadar toprağı idare etti' diye Demirel ise 'Osmanlı askerinin kolunda adalet vardı' diyerek yanıt verdiğini söyledi. Caşın, sözde puldaki haritayla "Türkiye'den toprak alacağız" mesajı verilmek istendiğini belirterek Barzani yönetimine "Yürek ister Türkiye'den toprak almak, Barzani ve saz arkadaşları Ankara'ya geldiğinde de bunun hesabını sorarız' ifadeleriyle tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar
"Türkiye Barzani'ye bunun hesabını sorar"
Teröre dev darbe! 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi
Teröre dev darbe! 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi
Terörün finansmanına darbe! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
Terörün finansmanına darbe! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 482 kilogram eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 482 kilogram eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi
''Sapanla mı vuracaksınız Rusları''
''Sapanla mı vuracaksınız Rusları''
Türkiye’siz adım atılamayacağını tüm dünya gördü
"Türkiye’siz adım atılamayacağını tüm dünya gördü"
İstanbul Valiliği yeni tedbirleri duyurdu
İstanbul Valiliği yeni tedbirleri duyurdu
Başkan Erdoğan: Bu vatanın ekmeğini yiyen...
Başkan Erdoğan: Bu vatanın ekmeğini yiyen...
Bakan Koca: KOVİD-19 kabusu 2021'de sürmeyecek
Bakan Koca: KOVİD-19 kabusu 2021'de sürmeyecek
PKK ve Irak ordusu neden çatıştı?
PKK ve Irak ordusu neden çatıştı?
Bölgelere göre vakalar neden farklı?
Bölgelere göre vakalar neden farklı?
Yolcu listesi sahte çıktı
Yolcu listesi sahte çıktı
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ