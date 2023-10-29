29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye 100. yılına dev eserlerle giriyor! TOGG-Çanakkale Köprüsü-Zigana Tüneli ve niceleri…

Türkiye 100. yılına dev eserlerle giriyor! TOGG-Çanakkale Köprüsü-Zigana Tüneli ve niceleri…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2023 14:48
Türkiye 100. yılına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan dev eserlerle giriyor. Enerjide tam bağımsızlığın simgesi olan sondaj gemileri ve Yusufeli Barajı, ulaşımda çağ atlatan karayolları köprüler ve tüneller dünyanın en büyük ve en hareketli havalimanlarında İstanbul Havalimanı, Gabar’da terörden temizlenen bölgede petrol üretimi devletimizin yeni yüzyıllık yürüyüşünün en büyük eserleri olacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki dev eserleri A Haber ekipleri ekrana taşıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye 100. yılına dev eserlerle giriyor!
Türkiye 100. yılına dev eserlerle giriyor!
Bölgedeki tek ülkeyiz! Gazze’ye yardım eli
Bölgedeki tek ülkeyiz! Gazze'ye yardım eli
SoloTürk’ten gösteri uçuşu!
SoloTürk'ten gösteri uçuşu!
Dünyanın gözü önünde katliam
Dünyanın gözü önünde katliam
Türkiye’de Cumhuriyet coşkusu
Türkiye’de Cumhuriyet coşkusu
Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi
Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi
Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para
Cumhuriyet’in 100. yılına özel hatıra para
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
İşte Cumhuriyet’in ilan edildiği yer!
İşte Cumhuriyet'in ilan edildiği yer!
Katil İsrail’den peş peşe bombardıman
Katil İsrail’den peş peşe bombardıman
A Haber TCG Anadolu’da
A Haber TCG Anadolu’da
İsrail’den canlı yayında müdahale!
İsrail'den canlı yayında müdahale!
Daha Fazla Video Göster