29 Ekim 2023, Pazar
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Türkiye 100. yılına dev eserlerle giriyor! TOGG-Çanakkale Köprüsü-Zigana Tüneli ve niceleri…
Türkiye 100. yılına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan dev eserlerle giriyor. Enerjide tam bağımsızlığın simgesi olan sondaj gemileri ve Yusufeli Barajı, ulaşımda çağ atlatan karayolları köprüler ve tüneller dünyanın en büyük ve en hareketli havalimanlarında İstanbul Havalimanı, Gabar’da terörden temizlenen bölgede petrol üretimi devletimizin yeni yüzyıllık yürüyüşünün en büyük eserleri olacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki dev eserleri A Haber ekipleri ekrana taşıdı.