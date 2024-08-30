Türk Yıldızları Başkent'te nefes kesti! 30 Ağustos'a özel akrobasi uçuşu gerçekleştirildi

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları da Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde akrobasi uçuşu gerçekleştirdi.

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