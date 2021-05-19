Türk Yahudi Toplumu’ndan ABD’ye yanıt: Erdoğan bize karşı hep destekleyici oldu

İsrail'in masum sivillere yönelik katliamlarına karşı hiçbir kınama yapmayan Amerika Birleşik Devletleri, bölgede Filistin halkına en büyük desteği veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığıyla suçladı. ABD'nin açıklamalarına Türk Yahudi Toplumu'ndan cevap geldi. Yahudi toplumunun yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ı bu şekilde suçlamanın haksızlık olduğu belirtilerek, "Aksine Erdoğan bize karşı her zaman yapıcı, destekleyici ve cesaretlendirici olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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