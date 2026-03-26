Türk tankerinde patlama: İlk detaylar A Haber'de

Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan İstanbul’a ulaşmak üzere demir alan Pergamon Denizcilik bünyesindeki "Altura" isimli ham petrol tankeri, gece yarısı sularında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırının hedefi oldu. Eski adı Beşiktaş olan ve 140 bin tonluk devasa bir ham petrol yükü taşıyan gemi, saldırı neticesinde üst güverte ve makine dairesinden ciddi hasar alarak su aldı. Saldırının detaylarını A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.