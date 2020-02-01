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01.02.2020

Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk silahlı drone teslimatı

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Savunma sanayisine yönelik olarak sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD, bir süredir üzerinde çalıştığı, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni kabiliyetler kazandırdığı Songar'ın ilk teslimatını gerçekleştirdi. Songar, kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katıldı.

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