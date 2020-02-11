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11.02.2020

Türk Silahlı Kuvvetlerinden İdlib'e tarihin en büyük sevkiyatı! Binlerce komando... |Video

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarına Esad rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda 5 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırı sonrası TSK'a tarihin en büyük askeri sevkiyatını bölgeye gerçekleştiriyor. Tam teçhizatlı askeri araçlarla birlikte binlerce komanda da İdlib'deki sıcak bölgeye sevk edildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğurbaş, Türkiye'nin Suriye sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden yaşanan son durumu canlı yayında aktardı.

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