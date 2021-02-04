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Türk-Rus askerlerinin faaliyetlerinin görüntüleri yayımlandı

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Giriş: 04.02.2021 11:29
Güncelleme:04.02.2021 11:39
Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtarmasının ardından bölgede güvenliği Türk-Rus birlikleri sağlamaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nden ilk faaliyetlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Dağlık Karabağ'da geçen yıl sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya'nın kurduğu ortak merkez geçtiğimiz hafta faaliyete başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu, Forpost ve Orlan-10 insansız hava araçlarla bölgeyi izlediği ifade edildi. Açıklamada merkezde görevli askerlerin bölgedeki tüm eylemleri drone ile analiz ettiği kaydedildi.

TÖRENLE AÇILMIŞTI

Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yaptığı ortak merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katılmıştı. Azerbaycan ve Rusya milli marşları ile İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Zakir Hasanov, merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar dilemişti.

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

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