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CHP’nin nefret siyasetinde yeni hedef ordu! Amaçları ne? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.11.2020 16:45
Güncelleme:30.11.2020 16:48
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir başarır, tank-palet fabrikası tartışmasına atıfta bulunup, "Devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadesini kullanarak tepkilerin odağı oldu. Türk milletinin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden CHP’li vekil Ali Mahir Başarır, daha önce de benzer bir davranışta bulunmuş, şehit askerin cenaze töreninde gülerken objektiflere yakalanmıştı. Peki CHP’li vekilin bu davranışı ne anlama geliyor? CHP TSK'nın başarılarından rahatsız mı? CHP’li vekil Türk ordusunu neden hedef aldı? Tüm soruların cevabını Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Türkgün gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız A Haber ekranlarında verdi.

Türkgün gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız'ın açıklamaları:

"CHP milletvekilinin sarf ettiği bu sözler 'yanlış anlaşıldım' denilerek geçiştirilecek bir durum değil. Bu CHP'nin siyaset anlayışının bilinçaltının dışavurumudur. Bunu daha öncede yaptılar. Ordumuzu hedef aldılar.

ASKERİN MORALİNİ BOZMAK İÇİN YAPIYORLAR

Sınırı dışına yapılan operasyonlara 'Bizim Suriye'de ne işimiz var' diyerek karşı çıktılar. Kahraman askerimizin moralini bozmak ve motivasyonunu düşürmek için ellerinden geleni yaptılar. Suriye'de askerimiz bulunduğu için bizim devletimize CHP 'Korsan devlet' muamelesi yaptı.

83 MİLYONA YAPILMIŞ HAKARETTİR

Bugün de çıkıp 'Türk ordusu satılmıştır' ifadesini kullanıyorlar. Bu 83 milyona yapılmış bir hakarettir. Türk ordusu Türk milleti demektir. Eğer siz şanlı ordumuza karşı böyle bir dil kullanıyorsanız 83 milyona karşı bunu yapıyorsunuz demektir."

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları:

"CHP'li bazı yöneticiler ve isimler söz konusu olduğunda artık siyasi psikanaliz yapacak yetkinliğe doğru yaklaşmaktayız. Bu siyasi bir bilinçaltının dışa yansımasıdır. Sadece bir milletvekilinden ibaret değil zihniyetin aslında zincirleme reaksiyonudur.

BU MUHAKEME BİÇİMİ AŞILANIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sendikacılardan öğretmenlere esnaftan sade vatandaşa kadar CHP'ye oy vermeyen toplum kesimlerini somut olarak suçlayan ve bu işin merkezine de yargıyı oturtan bir muhakeme biçimi var. Partinin kapalı toplantılarında bu muhakeme biçimi siyasilere aşılanıyor.

ŞİRKETLERE EL KOYMA TEHDİDİ

Bu ve benzeri hadiselere daha fazla rastlamamız şaşırtıcı olmayacak. BU olay üzerinde biraz daha geriye gittiğinizde gazetelere el koymaktan bu ülkenin kaderini değiştiren şirketlere el koymaya varıncaya kadar farklı tarihlerde farklı şekillerde ama aynı mantığın iz düşümü cümleleri CHP'li yöneticilerden duyduk."

Nefret siyasetinde yeni hedef ordu! CHP TSKnın başarılarından rahatsız mı? NEFRET SİYASETİNDE YENİ HEDEF ORDU! CHP TSK'NIN BAŞARILARINDAN RAHATSIZ MI?
Son dakika: Bakan Akardan TSKya hakaret eden CHPli Ali Mahir Başarıra çok sert tepki: Gereğini yapacağız! SON DAKİKA: BAKAN AKAR'DAN TSK'YA HAKARET EDEN CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'A ÇOK SERT TEPKİ: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ!
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