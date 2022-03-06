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Türk kameraman İrpin'de mahsur kaldı! Yaşadıklarını A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 06.03.2022 11:35
Kiev’e giden yolda kritik nokta olan İrpin’de sıcak çatışmalar devam ediyor. Rus zırhlı araçları, İrpin sokaklarına girerken Bölgede iki ateş arasında mahsur kalan ve sığındıkları evde kurtarılmayı bekleyen Al Araby kameramanı Habib Demirci yaşadıklarını A Haber’de anlattı.
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