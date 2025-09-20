20 Eylül 2025, Cumartesi

Türk İslam şehri Kudüs! Başkan Erdoğan’a verilen Emanname Netanyahu’yu çıldırttı

Türk İslam şehri Kudüs! Başkan Erdoğan’a verilen Emanname Netanyahu'yu çıldırttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 12:59
Gazze kasabı Netanyahu'nun "Kudüs İsrail'indir sözleri" büyük tepki gördü. Türk İslam hakimiyeti boyunca üç semavi dinin huzurla ibadet edebildiği Kudüs şimdi İsrail'in zulmü altında. Tarihi gerçeklikten uzak dikkatleri Gazze'deki katliamdan kaçıracak bu söylemin amacı ne? Tarihi gerçekler neler? Cevabı Analiz haberimizde…
