20 Eylül 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Türk İslam şehri Kudüs! Başkan Erdoğan’a verilen Emanname Netanyahu'yu çıldırttı
Gazze kasabı Netanyahu'nun "Kudüs İsrail'indir sözleri" büyük tepki gördü. Türk İslam hakimiyeti boyunca üç semavi dinin huzurla ibadet edebildiği Kudüs şimdi İsrail'in zulmü altında. Tarihi gerçeklikten uzak dikkatleri Gazze'deki katliamdan kaçıracak bu söylemin amacı ne? Tarihi gerçekler neler? Cevabı Analiz haberimizde…