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Türk gücü sahada... Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri nefes kesti

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Giriş: 06.09.2020 14:05
Güncelleme:06.09.2020 15:23
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri Nahçıvan bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenledi. Yüzlerce asker, tank ve zırhlı aracın kullanıldığı tatbikatta, temsili düşman hedefleri karadan ve havadan vuruldu.

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Görüntüler savaş sahnelerini aratmadı. Tatbikat temsili düşmanın, keşif ve sabotaj gruplarının etkisiz hale getirilmesi ile başladı.

Tatbikatta temsili düşman hedefleri karadan ve havadan vuruldu.

Yüzlerce askerin yaptığı tatbikatta savaş uçakları, tanklar, zırhlı araçlar en zor görevlerin üstesinden başarıyla geldi.

Belirlenen temsili düşman hedefleri Türk ve Azerbaycan Kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi.

Tatbikatın sonunda da helikopterler, Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak gövde gösterisi yaptı.

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