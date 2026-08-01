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Türk F-16'ları Estonya'da görevde

Türkiye, NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında 5 adet F-16 savaş uçağını Estonya'ya konuşlandırdı. Jetlerimiz 4 ay boyunca "alarm reaksiyon" görevi yapacak.

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