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Türk dünyasının kalbi Bursa'da atıyor! Türk kültürünü tanıtan etkinlikler düzenleniyor

A Haber
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Giriş: 30.03.2022 12:47
Bursa, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bu kapsamda kentte yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Huzeyfe Özdemir’in konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anlattı.
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