30 Mart 2022, Çarşamba
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Türk dünyasının kalbi Bursa'da atıyor! Türk kültürünü tanıtan etkinlikler düzenleniyor
Bursa, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bu kapsamda kentte yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Huzeyfe Özdemir’in konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anlattı.