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Türk dünyası ekonomide birleşiyor! Başkan Erdoğan açıkladı: Ortak fonun ev sahibi İstanbul

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Giriş: 16.03.2023 21:57
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Ankara'da düzenlendi. Başkan Erdoğan, zirveye katılan liderle tek tek görüştü. Erdoğan zirvenin başlangıcında bir konuşma yaptı. Konuşmasında deprem felaketinde yapılan desteklerin unutulmayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, KKTC'nin tanınması konusunda verilen mücadelenin de devam edeceğini söyledi. Azerbaycan lideri İlham Aliyev ise konuşmasında "Türkiye, sadece bölgede değil, tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiştir. Aynı zamanda bir güç odağı olmuştur." dedi. TDT Olağanüstü Zirvesi Bildirisinden: TDT Devlet Başkanları, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. TDT Zirvesi ardından Ankara Bildirisi yayımlandı. Kritik bildiride, TDT Devlet Başkanlarının, depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde oldukları vurgulandı. Son olarak Başkan Erdoğan, tarihi zirvenin kapanış töreninde hitap etti. Başkan Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur. Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır." açıklamasını yaptı.
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