16 Mart 2023, Perşembe
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Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi! Başkan Erdoğan ev sahipliği yapıyor
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılacak. Azerbaycan'ın teklifi üzerine düzenlenen zirveye Türki cumhuriyetlerin Devlet başkanlarının yanı sıra gözlemci ülkelerin temsilcileri de katılıyor. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.