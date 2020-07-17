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Türk bilim insanlarından büyük başarı! Uyuyan hücrelerin şifreleri keşfedildi

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Giriş: 17.07.2020 17:41
Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve ekibi tarafından bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde yapılan çalışmada, kanser hastalarının kanında, kansere karşı savaşma kabiliyetini yitirmemiş yeni hücre tespit edildi. Esendağlı, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Türk bilim insanlarından büyük başarı! Uyuyan hücrelerin şifreleri keşfedildi TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN BÜYÜK BAŞARI! UYUYAN HÜCRELERİN ŞİFRELERİ KEŞFEDİLDİ

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