Türk bilim insanlarından büyük başarı! Uyuyan hücrelerin şifreleri keşfedildi

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve ekibi tarafından bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde yapılan çalışmada, kanser hastalarının kanında, kansere karşı savaşma kabiliyetini yitirmemiş yeni hücre tespit edildi. Esendağlı, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.