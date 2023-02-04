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Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı

AA
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Giriş: 04.02.2023 13:04
7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için İstanbul’dan güneye doğru 103 enlem geçerek, 68 saatlik yorucu ve heyecan verici bir yolculuk sürecini geride bırakıp beyaz kıtaya ayak bastı.
Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı
Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı
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