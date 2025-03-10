10 Mart 2025, Pazartesi
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Tünel inşaatı sırasında kaya düştü: 1 ölü
Kayseri'de Karakimse mevkiindeki hızlı tren inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, A Habere yaptığı açıklamalarında 1 işçinin hayatını kaybettiğini 1 işçinin ise yaralandığını belirtti. Çiçek meydana gelen kazanın inşaat tüneli çalışması sırasında kaya parçasının işçilerin üzerine düştüğünü belirtti.