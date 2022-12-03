Tüm engellilere ilham kaynağı oldu! AK Partili Serkan Bayram’ın engeli ona engel olmadı

Birleşmiş Milletler, engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamaları için çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda da engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edildi. A Haber’de bugüne özel, ilham veren bir hayat hikayesini ekranlara taşıdı.

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