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Tüm engellilere ilham kaynağı oldu! AK Partili Serkan Bayram’ın engeli ona engel olmadı

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 11:25
Birleşmiş Milletler, engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamaları için çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda da engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edildi. A Haber’de bugüne özel, ilham veren bir hayat hikayesini ekranlara taşıdı.
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