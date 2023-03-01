01 Mart 2023, Çarşamba
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TSK'nın çadır kentinde eğitim! Depremin 24. gününde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
Kahramanmaraş'ta depremzedeler Mehmetçik’in kurduğu çadır kentte. Deprem bölgesinde kurulan Mehmetçik Okulu'nda öğrencilere destek kursu veriliyor. Minikler için özel anaokulu kuruldu ve çadır kentte çocuklara özel eğitim veriliyor. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.