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TSK'nın çadır kentinde eğitim! Depremin 24. gününde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 12:11
Güncelleme:01.03.2023 12:19
Kahramanmaraş'ta depremzedeler Mehmetçik’in kurduğu çadır kentte. Deprem bölgesinde kurulan Mehmetçik Okulu'nda öğrencilere destek kursu veriliyor. Minikler için özel anaokulu kuruldu ve çadır kentte çocuklara özel eğitim veriliyor. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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