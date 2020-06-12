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TSK Libya’da: İşte Bordo Bereliler, SAT ve SAS’lardan ilk görüntü! Bu fotoğraf ne anlama geliyor? Coşkun Başbuğ A Haber’de yorumladı | Video

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Giriş: 12.06.2020 15:45
Güncelleme:12.06.2020 15:59
Libya’da, darbeci Hafter'in işgalinden kurtarılan yerlerde el yapımı patlayıcı ve mayınları temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar Bordo Bereliler, SAT ve SAS timleri ilk kez görüntülendi. Peki, bu kritik fotoğraflar ne anlama geliyor? Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Akdeniz'de bir de “gövde gösterisi”nde bulundu. TSK tarafından uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı. Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren göreve, 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet katıldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber’e özel flaş açıklamalarda bulundu.
Son dakika: TSKdan Akdenizde gövde gösterisi! 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet... TSK'DAN AKDENİZ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ! 17 UÇAK İLE 8 FIRKATEYN VE KORVET...
Son dakika: TSKdan Akdenizde gövde gösterisi! 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet...

Bordo Bereliler Libya'da! Ne anlama geliyor?
Bordo Bereliler Libya'da! Ne anlama geliyor?
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