28 Ocak 2025, Salı
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Trump'tan Gazze için sürgün planı
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yaptı. Masada "Filistinsiz Gazze" planı mı var? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.