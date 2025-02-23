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Trump’a Gazze talimatını AIPAC mı verdi? | ANALİZ

Trump’a Gazze talimatını “AIPAC” mı verdi? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 09:51
''Dünyada savaş ve kaosu bitireceğim'' sözü ABD Başkanı Trump'ın en büyük seçim vaadiydi. Ancak öyle olmadı bugün aynı Trump uluslararası hukuku hiçe sayarak ''İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesini ve ABD'ye devretmesini' istiyor. Uluslararası stratejistlere göre Trump'ın bu söylemlerinin ardında AIPAC lobisi ve evangelist tabanın baskıları var. Peki koskoca ABD'yi parmağında oynatan AIPAC lobisi nasıl çalışıyor? Bu sorunun yanıtını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz belgeselde...
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Trump’a Gazze talimatını AIPAC mı verdi? | ANALİZ
Trump’a Gazze talimatını AIPAC mı verdi?
Trump’a Gazze talimatını “AIPAC” mı verdi?
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