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Trump ve Netanyahu görüşmesinin perde arkası! Suriye yeni gelişmelere mi sahne olacak?

Trump ve Netanyahu görüşmesinin perde arkası! Suriye yeni gelişmelere mi sahne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.04.2025 13:03
Suriye’de Türkiye konusunda yardım istemek için ABD’ye giden soykırımcı Netanyahu, Oval Ofis’te Trump’tna istediğini alamadı. Başkan Erdoğan’a sevgisinden ve Türkiye olan saygısında bahseden Trump, Netayahu makul olması konusunda uyarı yaptı. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyen Yeliz Albayrak ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.
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Trump ve Netanyahu görüşmesinin perde arkası! Suriye yeni gelişmelere mi sahne olacak?
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