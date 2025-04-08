08 Nisan 2025, Salı
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Trump ve Netanyahu görüşmesinin perde arkası! Suriye yeni gelişmelere mi sahne olacak?
Suriye’de Türkiye konusunda yardım istemek için ABD’ye giden soykırımcı Netanyahu, Oval Ofis’te Trump’tna istediğini alamadı. Başkan Erdoğan’a sevgisinden ve Türkiye olan saygısında bahseden Trump, Netayahu makul olması konusunda uyarı yaptı. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı akademisyen Yeliz Albayrak ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.