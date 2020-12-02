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Trakya Bölgesi'ndeki dev sağlık yatırımları

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Giriş: 02.12.2020 12:13
Güncelleme:02.12.2020 12:17
Trakya'daki yapılan dev sağlık yatırımları neler? Sadece Tekirdağ'a 23 milyar lira yatırım yapıldı. Bunlardan biri de Şehir Hastanesi'ydi. 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan hastane geçtiğimiz günlerde açıldı. İşte son 18 yılda Trakya Bölgesi'ne yapılan sağlık yatırımları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benim rüyamdı dediği Şehir hastaneleri hanesine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ Şehir Hastanesi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıldı.

Trakya Bölgesindeki dev sağlık yatırımları TRAKYA BÖLGESİ'NDEKİ DEV SAĞLIK YATIRIMLARI

Türkiye'nin 17. şehir hastanesi olan hastane, odalarıyla hizmet kalitesiyle 5 yıldızlı bir oteli aratmıyor.

TRAKYANIN ONKOLOJİ ÜSSÜ OLACAK.

Özel bir hastaneden hiçbir farkı olmayan Şehir Hastanesi muayene odaları ve bekleme salonlarıyla da dikkat çekiyor.

Tekirdağ şehir hastanesi trakya bölgesine yapılan dev sağlık yatırımlarından yalnızca biri.

Yapılan çalışmalarla Tekirdağ'da bulunan tüm hastaneler yenilenirken, sağlık yatırımlarının en önemlilerinden biri de çorlu'ya yapıldı. Çorlu Devlet Hastanesi 2012 yılında yenilendi. İçinde bulundurduğu birçok bölümle 2000'li yıllarda sağlık sektöründe yaşanan zorlukları tarihe gömdü.

Yatan hasta vatandaş "Eskiden hastanelerde nefes alamıyorduk bir odada 6-7 kişi vardık rahat yatamıyorum şimdi bakınız Ben burada tek başıma yatıyorum Allah razı olsun devletimizden Şimdi Çok şey değişti. Allah devletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun " ifadelerini kullandı.

Trakya'da dev sağlık yatırımları
Trakya'da dev sağlık yatırımları
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