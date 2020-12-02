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Trakya Bölgesi'ndeki dev sağlık yatırımları

Trakya'daki yapılan dev sağlık yatırımları neler? Sadece Tekirdağ'a 23 milyar lira yatırım yapıldı. Bunlardan biri de Şehir Hastanesi'ydi. 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan hastane geçtiğimiz günlerde açıldı. İşte son 18 yılda Trakya Bölgesi'ne yapılan sağlık yatırımları...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 12:17
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Trakya Bölgesi'ndeki dev sağlık yatırımları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benim rüyamdı dediği Şehir hastaneleri hanesine bir yenisini daha ekledi.

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Trakya Bölgesi'ndeki dev sağlık yatırımları

Tekirdağ Şehir Hastanesi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıldı.

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Trakya Bölgesi'ndeki dev sağlık yatırımları

Türkiye'nin 17. şehir hastanesi olan hastane, odalarıyla hizmet kalitesiyle 5 yıldızlı bir oteli aratmıyor.

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Trakya Bölgesi'ndeki dev sağlık yatırımları

TRAKYANIN ONKOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

Özel bir hastaneden hiçbir farkı olmayan Şehir Hastanesi muayene odaları ve bekleme salonlarıyla da dikkat çekiyor.

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Trakya Bölgesi'ndeki dev sağlık yatırımları

Tekirdağ şehir hastanesi Trakya Bölgesi'ne yapılan dev sağlık yatırımlarından yalnızca biri.