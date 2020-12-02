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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Trakya Bölgesi'ndeki dev sağlık yatırımları Trakya'daki yapılan dev sağlık yatırımları neler? Sadece Tekirdağ'a 23 milyar lira yatırım yapıldı. Bunlardan biri de Şehir Hastanesi'ydi. 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan hastane geçtiğimiz günlerde açıldı. İşte son 18 yılda Trakya Bölgesi'ne yapılan sağlık yatırımları... Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 12:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benim rüyamdı dediği Şehir hastaneleri hanesine bir yenisini daha ekledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tekirdağ Şehir Hastanesi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açıldı.
Türkiye'nin 17. şehir hastanesi olan hastane, odalarıyla hizmet kalitesiyle 5 yıldızlı bir oteli aratmıyor.
TRAKYANIN ONKOLOJİ ÜSSÜ OLACAK
Özel bir hastaneden hiçbir farkı olmayan Şehir Hastanesi muayene odaları ve bekleme salonlarıyla da dikkat çekiyor.
Tekirdağ şehir hastanesi Trakya Bölgesi'ne yapılan dev sağlık yatırımlarından yalnızca biri.