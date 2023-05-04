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Trabzon'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

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Giriş: 04.05.2023 19:54
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 4 kişi öldü, 21 yolcu da yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İşte ilk görüntüler... .
Trabzon’da yolcu otobüsü şarampole devrildi
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