04 Mayıs 2023, Perşembe
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Trabzon'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 4 kişi öldü, 21 yolcu da yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İşte ilk görüntüler... .