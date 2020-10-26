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Trabzon'a ve Trabzonlulara hakaret eden CHP'li İlayda Kılınç partinden ihraç edilecek

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Giriş: 26.10.2020 16:08
Güncelleme:26.10.2020 16:31
Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ....." şeklinde skandal bir paylaşım yapan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Trabzonlulardan ve Trabzonspor camiasından özür diledi. Parti ise Kılınç'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edecek.

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

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TEPKİLER GELİNCE ÖZÜR DİLEDİ

Kılınç paylaşımında, "Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin anasını ..." yazdı. Kılınç'a paylaşımı sonrası tepkiler yağdı. Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Kılınç, yine Twitter üzerinden özür videosu paylaştı. Kılınç videoda, "Yapmış olduğum paylaşımın CHP ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen benimle alakalıdır. Sorumluluk da sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun ağırlığının bastırmasından dolayı kendime hakim olamayıp bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. Bu pişmanlığımı tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok özür diliyorum. Bir daha böyle bir paylaşımın yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum" dedi.

İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını belirterek, bugün saat 15.00'te parti disiplinin kurulunun bu konu için toplanacağını ve Kılınç'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini bildirdi.

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