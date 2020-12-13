Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, deneyimlerini bir konferansta polis adaylarıyla paylaştı. Özel Harekât üniformasıyla konuşan Emniyet Müdürü Alper, 15 Temmuz hain darbe girişimine sert sözlerle tepki gösterdi. Emniyet Müdürü Metin Alper’in bu sözleri izleyenleri duygulandırdı ve büyük beğeni topladı. Bu gelişme sonrası A Haber canlı yayınına katılan Metin Alper, FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya değindi ve gençlere önemli mesajlar verdi. Alper “Unutulmaması gerekir; unuttuğumuz anda bizi vurular. Onlar bizi vurmadan biz onları vuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli ifadesi var: ‘Onların inlerine gireceğiz, inlerinde onları yakalayacağız.’ Ve bu kararlılığı da dün TBMM’de Sayın Bakanımızın açıklamalarında Türkiye gördü." dedi.

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, deneyimlerini bir konferansta polis adaylarıyla paylaştı. Özel Harekât üniformasıyla konuşan Emniyet Müdürü Alper, 15 Temmuz hain darbe girişimine sert sözlerle tepki gösterdi.

Emniyet Müdürü Metin Alper'in bu sözleri izleyenleri duygulandırdı ve büyük beğeni topladı.

Bu gelişme sonrası A Haber canlı yayınına katılan Metin Alper, FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya değindi ve gençlere önemli mesajlar verdi.

FETÖ TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum necip Türk milletine, 4 yıldır il emniyet müdürü olarak hizmet etmenin büyük gururunu yaşıyorum. Bunun şerefini üzerimde taşıyorum. Ancak bunu benim söylemiş olmam çok önemli değil. Bu sözlerin bir şekilde söylenmiş olmasının önemi var. İnsanların geçmiş hafızalarını tazelemeleri adına o meşum geceyi, hiç unutmayalım ki bugün bizlere bu andaki konuşmamızı bile sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, çok kıymetli İçişleri Bakanımız ve kıymetli yetkililerimiz olmak üzere hepsine minnettarlığımızı ifade etmemiz gerekiyor.

"BELKİ MİLYONLARCA İNSAN İZLEDİ..."

Ancak biz, bize o hain geceyi (15 Temmuz) yaşatanların da o yaptıklarını unutursak, maalesef aynı hatalara yeniden düşüp, tekrardan o sıkıntılı günlere döneriz endişesini taşıdığım için ben bunu öğrencilerimizle paylaştım. Çünkü bu çocuklarımız yarın öbür gün, şu anda bizim bulunduğumuz makamlara gelecek, bizim yapmış olduğumuz görevleri yani vatandaşımıza asayişi ve güvenlik hizmetini üretme görevini yapacaklar. Olumlu tepkilerin olması beni mutlu etti. Dediğim gibi şahsımdan ziyade hem o konuşmanın içeriğine verilen değer ön plana çıkmalıydı ki, öyle oldu. Belki milyonlarca insan izledi. Çok tebrik ve teşekkür telefonları aldım.

MESAJDA ÖNE ÇIKAN NE?

En büyük vurgu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kayıtsız şartsız sadakat vurgusudur. Yani liyakat kavramını… Bizler sizlere liyakati öğretiriz. Başınızda öğretmenleriniz var, okul müdürünüz var. Zaman içerisinde komiserleriniz, amirleriniz sizlere liyakat kavramını öğretecek. Ancak, içi boş liyakatin hiçbir şey ifade etmediğinin o gece görüldüğü vurgusu yaptım o evlatlarımıza. Yani içi boş bir liyakat olursa o liyakatin hiçbir anlamı yok.

FETÖ İLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTA HANGİ AŞAMADA?

Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Sayın İçişleri Bakanımızın kuvvetli baskısı ile ve il valilerimizin, kaymakamlarımızın, emniyet, jandarmanın bunun üzerine kararlılıkla bunun üzerine gittiğinin bir defa kesinlikle gittiğinin ifadesi ortada. Her geçen gün operasyonlar yapılıyor. Son 15 günde Trabzon ilimizde çok etkili görevlerde diye ifade edebileceğimiz 8 tane FETÖ'cü haini biz tutuklatarak cezaevine gönderdik. Bu konuda adliyelerimize şükranlarımızı sunuyorum, Adalet Bakanlığımızın çalışanlarına.

"ONLAR BİZİ VURMADAN BİZ ONLARI VURACAĞIZ"

Ve gerçekten biz umudumuzu bir şekilde yitirmeden bu kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstihbarat Dairesi, Terör ile Mücadele Dairesi, Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Daireleri Sayın Bakanımızın riyasetinde, sayın genel müdürümüzün ve yardımcıların riyasetinde çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Unutulmaması gerekir; unuttuğumuz anda bizi vurular. Onlar bizi vurmadan biz onları vuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli ifadesi var; 'Onların inlerine gireceğiz, inlerinde onları yakalayacağız.' Ve bu kararlılığı da dün TBMM'de Sayın Bakanımızın açıklamalarında Türkiye gördü.