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TPAO Diyarbakır Çınar'da petrol arayacak! Şükürlü-2 ve şükürlü-3 tespit kuyuları açılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 15:52
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sondaj kuyusu açarak petrol arayacak. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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