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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında son durum: Kamera kayıtları dosyaya girdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında son durum: Kamera kayıtları dosyaya girdi

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü serbest bırakıldı. Cezaevi kamera kayıtları, bardak ve dil altı hapı detayı ile Hasan Atilla Uğur'un savcılık ifadesi dosyanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Olayla ilgili cezaevi kamera kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Özden Kul, soruşturmadaki son gelişmeleri aktardı.

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