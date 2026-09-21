Başkan Erdoğan ABD'de! Türkevi önünde coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti. John F. Kennedy Havalimanı'na ulaşan Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. BM Genel Kurulu'nda 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.