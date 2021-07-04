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'Tosuncuk' Türkiye'de! Peki şimdi ne olacak? Çiftlik Bank mağdurları paralarını alabilecek mi?

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Giriş: 04.07.2021 01:56
Güncelleme:04.07.2021 02:11
130 bin kişiden fazla vatandaşımızı dolandırıp yurt dışına firar eden Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’dan Türkiye’ye getirildi. Peki mağdurlar paralarını alabilecek mi? Mehmet Aydın tutuklu mu yargılanacak? Yargı süreci nasıl olacak? Avukat Mehmet Fatih Önsöz tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı firari Mehmet Aydın, Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Aydın'ın yargılama süreci nasıl işleyecek? Avukat Mehmet Fatih Önsöz, süreci A Haber ekranında yayınlanan 'Arka Plan' programında anlattı.

MAĞDURLA PARALARINI ALABİLECEK Mİ?

Avukat Önsöz, olayın organize bir suç olduğunu, Aydın'ın tutuksuz olarak yargılanmasının mümkün görünmediğini belirtti. Önsöz, infaz ve ceza kanunundaki birçok suçtan, dolandırıcılık suçundan defalarca yargılanıp cezalandırılacak. Çiftlik Bank internet sitesinin 388 bin üyesi var ve bu üyelerin 132 bini aktif olarak paralarını bu dolandırıcıya kaptırmış durumda. Bu kişilerin mağduriyetini gidermekle mükellef. Bu kişilerde yalnızca 4 bini şikayetçi olmuş. Bunları adına ceza yargılama süreci var. Diğer paralarını kaptıran vatandaşlarımız icra takipleri, maddi ve manevi tazminat davaları açarak Mehmet Aydın'dan ekonomik zararlarını talep edebilecekler.

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