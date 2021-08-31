TOKİ’den afetzedelere destek! Kastamonu’da selde yıkılan 16 iş yerinin temeli atıldı

Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selden yıkılan veya ağır hasar alan iş yerlerinin yıkımı yapılıp enkazı temizlendikten sonra yeniden temeli atılmaya başlandı. Başta TOKİ, 16 iş yerinin olduğu alanda yeni iş yerlerinin temelini attı. İlk temeli Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu attı.

Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu Bozkurt'ta 11 Ağustos tarihinde şiddetli yağışın akabinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla, can kayıplarının yanında iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bir takım binalar yıkıldı. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde sel sebebiyle ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor.

TÖREN YAPILDI

Bu kapsamda selde yıkılan ya da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken enkazı temizlenen bölgelerde de temel atmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından enkazdan temizlenen alanda ilk temel atıldı. 16 iş yerinin bulunduğu dükkanların temelini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ile çok sayıda davetli, vatandaşlar ve ilgili kurumun temsilcileri katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE HEYETİYLE İLK TEMEL ATILDI

Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte 16 iş yerinin ilk harcını attı.

GELECEK GÜNLERDE YENİ DÜKKANLARIN TEMEL ATILACAK

Önümüzdeki günlerde de yıkılan iş yerlerinin enkazdan temizlenen alanlarda yeni dükkanların temelinin atılacağı öğrenildi.

"ESKİ GÜNLERİMİZE TEZ ZAMANDA ULAŞACAĞIZ"

Selde iş yeri ağır hasar gören ve yıkılan Hakan Acar, "Devletimiz olayın olduğu ilk günden beri yanımızda hem maddi hem de manevi olarak. Selden dolayı dükkanlarımız yıkıldı, yıkılan dükkanların içerisinde benim dükkanımda var. Şu anda pek bilgiye sahip değiliz ama paylaşılan plan ve projelere bakıldığında eskisinden daha güzel olacağı söyleniyor. Bizde bu planları sosyal medyadan görebiliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız ve eski günlerimize tez zamanda ulaşacağız" dedi.

Şu anda temeli atılan alandaki iş yerlerinin yıkıldığını belirten Hakan Acar, "Enkazdan temizlendi. Yıkılan yere ilk temel atma töreni düzenlenecek. İnşallah en kısa zamanda dükkanlarımız yapılıp bizlere teslim edilir. Bizde biran evvel işimize gücümüze döneriz" diye konuştu.