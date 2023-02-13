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TOKİ konutları depremde ayakta kaldı! İşte A Haber kamerasından o konutlar

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 14:51
Deprem felaketi yaşanan bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutu ayakta kaldı. Vali ve kaymakamlar, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi. Gaziantep/İskenderun'da TOKİ tarafında yapılan ve felakette zarar görmeyen konutlarda vatandaşlar evlerinde oturuyorlar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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