TOKİ konutları depremde ayakta kaldı! İşte A Haber kamerasından o konutlar

Deprem felaketi yaşanan bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutu ayakta kaldı. Vali ve kaymakamlar, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi. Gaziantep/İskenderun'da TOKİ tarafında yapılan ve felakette zarar görmeyen konutlarda vatandaşlar evlerinde oturuyorlar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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