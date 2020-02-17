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17.02.2020
TOGG'dan yeni paylaşım geldi! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey test!
TOGG'un Twitter hesabından yerli otomobilin fiziksel özelliklerini anlatan yeni bir video paylaşıldı. Paylaşıma göre, yerli otomobil, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.
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