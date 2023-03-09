09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Togg'dan 'ön sipariş' açıklaması: Yakında bir tarihte başlatacağız

Togg'dan 'ön sipariş' açıklaması: Yakında bir tarihte başlatacağız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2023 09:02
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yapılan resmi açıklamaya göre; ön sipariş süreci yakın bir tarihte başlıyor. Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız." denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Togg’dan ’ön sipariş’ açıklaması
Togg'dan 'ön sipariş' açıklaması
Herkes birbirine şantaj yapıyor
"Herkes birbirine şantaj yapıyor"
SP’li isim ‘Mücahid’ ilan etti ortalık karıştı
SP’li isim ‘Mücahid’ ilan etti ortalık karıştı
Başkan Erdoğan Destici’yi kabul edecek
Başkan Erdoğan Destici’yi kabul edecek
Sözde sanatçı Yunus Günçe’den hadsiz sözler
Sözde sanatçı Yunus Günçe'den hadsiz sözler
Kentsel dönüşüme Ekrem İmamoğlu engeli!
Kentsel dönüşüme Ekrem İmamoğlu engeli!
Seçimler öncesi provokasyon uyarısı!
Seçimler öncesi provokasyon uyarısı!
Saymaz’dan muhalefetin 7’li formülüne tepki
Saymaz'dan muhalefetin 7'li formülüne tepki
Akşener’i maskota çevirdiler: Tele1’de salvolar
Akşener'i maskota çevirdiler: Tele1'de salvolar
HDP’den Akşener’e ’Biz zaten masadayız’ ayarı
HDP'den Akşener'e 'Biz zaten masadayız' ayarı
Yılmaz Özdil Sözcü TV’den neden kovuldu?
Yılmaz Özdil Sözcü TV'den neden kovuldu?
Belediyeler deprem bölgesinde seferber
Belediyeler deprem bölgesinde seferber
Daha Fazla Video Göster