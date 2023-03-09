Togg'dan 'ön sipariş' açıklaması: Yakında bir tarihte başlatacağız

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yapılan resmi açıklamaya göre; ön sipariş süreci yakın bir tarihte başlıyor. Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız." denildi.

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