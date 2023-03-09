09 Mart 2023, Perşembe
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Togg'dan 'ön sipariş' açıklaması: Yakında bir tarihte başlatacağız
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yapılan resmi açıklamaya göre; ön sipariş süreci yakın bir tarihte başlıyor. Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız." denildi.