18 Ocak 2024, Perşembe
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Tiyatrocu Orhan Aydın’dan CHP’ye tepki
Cumhuriyet Halk Partisi ittifak için kapıları zorlarken bazı kentlerde adaylarını da açıklıyor. Depremin vurduğu Hatay onlardan biri. Malum CHP Hatay için depremden önce kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenleyen mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı aday gösterdi. Depremde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın CHP'nin bu tercihine sert sözlerle tepki gösterdi.