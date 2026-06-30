TikTok'ta beğeni kavgası: 17 yaşındaki liseli genç yaşam savaşı veriyor!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde akıllara durgunluk veren bir sosyal medya dehşeti yaşandı. TikTok üzerinden bir "beğeni" yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki bir çocuk, arkadaşını kalbinin altından iki kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Erencan Alparslan’ın hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili çarpıcı detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.