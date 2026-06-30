SÖZ MİLLETTE | Gençliğin büyük ikilemi: Anı mı yaşamak, geleceği inşa etmek mi?

Son dönemde gençler arasında "Bir daha mı bu yaşa geleceğiz?" sloganı adeta bir hayat felsefesi haline gelmiş durumda. Kimisi hayatın tadını bugün çıkarmak gerektiğini savunurken, kimisi de 50'li yaşlara gelindiğinde bugünkü enerjinin olmayacağını hatırlatarak geleceğe yatırım yapmanın hayati önemine dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, sokağın nabzını tuttu ve vatandaşa sordu: Gençlik sadece bugünü doyasıya yaşamak mı, yoksa yarının temellerini atmak için bir fırsat mı? İşte sokağın cevabı.