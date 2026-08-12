Gökyüzünde 3'lü şölen! Perseid meteor yağmuru ve gezegenler aynı gece sahnede

Gökyüzü meraklılarını nadir bir astronomi şöleni bekliyor. Avrupa'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmurunun zirvesi ve gezegenlerin gökyüzündeki geçişi aynı güne denk geldi. Astronom Prof. Dr. Serdar Evren, A Haber canlı yayınında Türkiye'den Güneş tutulmasının görülemeyeceğini, ancak gece yarısından sonra uygun hava koşullarında Perseid meteor yağmurunda saatte 60-70 meteorun çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.