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Şam'dan Esad için idam kararı! Moskova'ya kırmızı bülten baskısı

Suriye’de Esed rejiminin işlediği ağır suçlara ilişkin yargı sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Şam 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Beşar Esad rejiminin eski istihbarat yetkililerinden Atıf Necib ile Mahir Esad hakkında idam kararı verirken, karar Şam başta olmak üzere Halep, İdlib ve Hama'da sevinç gösterileriyle karşılandı. Suriye halkı yeni davaların açılmasını ve ülke dışında bulunan rejim yöneticilerinin de yargı önüne çıkarılmasını isterken, gözler Moskova'da bulunan Beşar Esad'ın iadesi ve Interpol üzerinden başlatılması beklenen sürece çevrildi.

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