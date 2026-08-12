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Samsun'da kadınlara özel plaj ve havuz! Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan A Haber'e açıklama

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme’de kadınlara özel olarak hayata geçirilen yeni plajı ve şehir genelindeki sosyal projeleri A Haber’de değerlendirdi. Karadeniz’in parlayan yıldızı Samsun’un sahil şeridinde her kesime hitap eden hizmetler sunduklarını belirten Doğan, kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen bu tesisin bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandığını vurguladı.

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