15 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Marmara’da fırtına alarmı: Karadeniz’de sağanak tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 15 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Orta Karadeniz’de Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın birçok kentinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızının yer yer 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, dolu ve deniz-hava ulaşımında iptal riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.