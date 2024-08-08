08 Ağustos 2024, Perşembe
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TikTok çukurunda bir rezillik daha! Canlı yayında başörtüsüyle yarı çıplak dans etti | Tepkiler çığ gibi: TikTok kapatılsın
Eşcinselliğin özendirildiği, aile mahremiyetinin yok edildiği, para için soyunmanın ve dans etmenin normalleştiği lağım çukuru TikTok'ta Türk aile yapısı ayaklar altına alınmaya devam ediyor. Instagram ve çevrimiçi oyun platformu olan Roblox'a Türkiye'de getirilen erişim engelinin ardından gözler TikTok'a çevrildi. Lağım çukuru TikTok'ta skandallar serisine bir yenisi daha eklendi. Son olarak canlı yayınlardan para kazanmak için göğüs dekoltesiyle dans eden "ozlemmm08" isimli kullanıcı başındaki "başörtüsüyle" rezilliğe imza attı. O görüntüler, büyük tepki çekerken bir çok sosyal medya kullanıcısı #TikTokkapatılsın etiketiyle kampanya başlattı. Öte yandan hatırlanacağı üzere göğüs dekoltesiyle müstehcen yayın açan "laz kızı" ve ''Donsuz Kelly'' isimli kullanıcılarda da çırılçıplak soyunup TikTok'ta videolar çekerek verilen hediyelerle binlerce lira toplamıştı. İşte detaylar...